Зеленский пообещал не использовать ракеты ATACMS против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не собираются использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории.

Он отметил, что на самом деле такие ракеты необходимы Украине для защиты своих граждан.

При этом Зеленский признал, что многие страны не верят в это, поэтому не предоставляют Киеву дальнобойные ракеты.

Ранее Владимир Зеленский неоднократно говорил во время встреч с западными чиновниками, что Украине необходимы ракеты дальнего радиуса действия.