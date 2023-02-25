Буданов: в случае захвата аэродрома в Гостомеле Киев был бы потерян

Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов рассказал журналистам о первых днях спецоперации.

По его словам, если бы российские войска взяли под контроль аэродром в Гостомеле, Украина потеряла бы Киев.

Ранее Владимир Зеленский говорил о том, что в начале спецоперации все мосты в Киеве были заминированы.

По его словам, ВСУ готовы были взорвать их, чтобы не допустить российских военных на другую сторону города.