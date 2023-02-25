Швейцария готова заняться организацией переговоров по Украине

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что его страна готова заняться организацией переговоров по Украине в любое время.

По его словам, Швейцария может провести встречу заинтересованных сторон для обсуждения норм международного права в данном конфликте.

Кассис считает, что такую встречу целесообразно организовать в форме Женевских конвенций, чтобы добиться мира.

Он подчеркнул, что даже в сложные времена не следует забывать о том, что делает человека человеком.