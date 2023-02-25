Пригожин грубо ответил губернатору Свердловской области Куйвашеву

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин резко ответил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, который ранее посоветовал ему не вмешиваться в управление регионами.

Пригожин заявил, что во время Великой Отечественной войны Сталин расстреливал таких, как Куйвашев.

Он также подчеркнул, что в скором времени Россия вернется к такой практике, а народ дойдет до точки кипения и поднимет на вилы таких, как глава региона.

Пригожин сказал, что с первого дня российской спецоперации на Украине не считает себя бизнесменом и занимается только управлением ЧВК «Вагнер».