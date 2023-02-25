Евродепутат ФРГ Бек: Германия потеряла свою автономность и стала обслуживать интересы США

Евродепутат от Германии Гуннар Бек считает, что ФРГ потеряла свою независимость, и сейчас просто обслуживает интересы США.

Он пояснил, что танки, которые Германия собирается поставлять на Украину, не изменят ситуацию на поле боя.

По мнению Бека, передача военных машин – это всего лишь продолжение политики, проводимой США и Западной Европой в течение года.

Он также уточнил, что из-за таких действий Германия теряет лидирующую позицию на мировой арене.