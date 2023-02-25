Байден рассказал о тайном разговоре с Зеленским по поводу истребителей F-16
2023-02-25 02:22
Президент США Джо Байден рассказал, что у него был частный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским по поводу истребителей.
Он пояснил, что речь шла о поставках самолетов F-16 украинским военным. Однако пока США не дали своего согласия на передачу самолетов Киеву.
Ранее советник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16 не слишком помогут ВСУ в нынешних обстоятельствах.
При этом он признал, что в будущем такие самолеты помогут Украине защищать себя.
Опубликовано: Светлана Репина