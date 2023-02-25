В США признали, что санкции не нанесут сокрушительный удар по российской экономике
2023-02-25 02:36
Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне сообщает, что прогнозы по воздействию санкций на российскую экономику не оправдались.
В центре отмечают, что введенные ограничения не нанесли сокрушительного удара по экономике РФ, но медленно истощают ее.
Аналитики подчеркивают, что первоначальные прогнозы по влиянию санкций оказались преувеличенными.
По данным центра, справиться с последствиями ограничений России помог экспорт энергоносителей в страны, с которыми она сохранила взаимодействие.
Опубликовано: Светлана Репина