В США признали, что санкции не нанесут сокрушительный удар по российской экономике

Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне сообщает, что прогнозы по воздействию санкций на российскую экономику не оправдались.

В центре отмечают, что введенные ограничения не нанесли сокрушительного удара по экономике РФ, но медленно истощают ее.

Аналитики подчеркивают, что первоначальные прогнозы по влиянию санкций оказались преувеличенными.

По данным центра, справиться с последствиями ограничений России помог экспорт энергоносителей в страны, с которыми она сохранила взаимодействие.