Советник офиса Зеленского Подоляк: мирный план Китая ведет к поражению Украины

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал ряд критических замечаний по поводу плана мирного урегулирования конфликта, предложенного Китаем.

Он отметил, что Китай предлагает прекращение огня, следствием которого станет появление новой линии раздела.

По мнению Подоляка, такие действия неминуемо приведут к замораживанию конфликта и поражению Украины.

Советник ОПУ напомнил, что позиция украинской стороны остается неизменной и заключается в восстановлении границ страны 1991 года.