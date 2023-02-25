Из-за роста числа самоубийств в армии США урегулируют доступ к личному оружию
2023-02-25 04:31
Независимая комиссия рекомендовала американской армии лучше регулировать доступ к личному огнестрельному оружию на военных базах в целях профилактики самоубийств, которые участились в ее рядах.
«Большинство самоубийств в вооруженных силах связано с огнестрельным оружием», — отмечает комитет, уполномоченный Пентагоном в прошлом году работать над этим вопросом.
Комитет предложил уменьшить доступ к огнестрельному оружию, особенно в «моменты сильного стресса», что позволит уменьшить частоту самоубийств.
По данным Пентагона, в 2021 году покончили с собой более 500 солдат и 200 родственников солдат.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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