Из-за роста числа самоубийств в армии США урегулируют доступ к личному оружию

Независимая комиссия рекомендовала американской армии лучше регулировать доступ к личному огнестрельному оружию на военных базах в целях профилактики самоубийств, которые участились в ее рядах.

«Большинство самоубийств в вооруженных силах связано с огнестрельным оружием», — отмечает комитет, уполномоченный Пентагоном в прошлом году работать над этим вопросом.

Комитет предложил уменьшить доступ к огнестрельному оружию, особенно в «моменты сильного стресса», что позволит уменьшить частоту самоубийств.

По данным Пентагона, в 2021 году покончили с собой более 500 солдат и 200 родственников солдат.