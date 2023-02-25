Населенный пункт Берховка под Бахмутовым наполнено убитыми солдатами украинской армии. В настоящий момент село находится под контролем ЧВК "Вагнер".

ВСУ не смогли сдерживать напор штурмовой группы и покинули боевые позиции, неся большие потери.

"Вагнер" продолжает наступательные действия в Ягодном, который членам подразделения уже почти удалось захватить.

25 стрелковый батальон ВСУ отодвинут к окраине поселка.

Бои ведутся в западном направлении от Берховки возле Дубово-Василевки. Продолжаются столкновения в районах Зализянское-Васюковка и Орехово-Василевка.

Украинские войска безуспешно пытались отвоевать часть трассы, ведущей к Славянску. Позиционные сражения идут в Бахмуте.

Вагнеровцы продвинулись в восточном направлении в сторону Забахмутовки. С юго-запада члены группы ведут наступление на Красное и пытаются взять дорогу в Константиновку.

ВСУ прибегают к помощи авиационных войск, чтобы сдержать наступление российских войск.