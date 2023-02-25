Село Берховка, занятое вагнеровцами, покрыто телами погибших бойцов ВСУ
Населенный пункт Берховка под Бахмутовым наполнено убитыми солдатами украинской армии. В настоящий момент село находится под контролем ЧВК "Вагнер".
ВСУ не смогли сдерживать напор штурмовой группы и покинули боевые позиции, неся большие потери.
"Вагнер" продолжает наступательные действия в Ягодном, который членам подразделения уже почти удалось захватить.
25 стрелковый батальон ВСУ отодвинут к окраине поселка.
Бои ведутся в западном направлении от Берховки возле Дубово-Василевки. Продолжаются столкновения в районах Зализянское-Васюковка и Орехово-Василевка.
Украинские войска безуспешно пытались отвоевать часть трассы, ведущей к Славянску. Позиционные сражения идут в Бахмуте.
Вагнеровцы продвинулись в восточном направлении в сторону Забахмутовки. С юго-запада члены группы ведут наступление на Красное и пытаются взять дорогу в Константиновку.
ВСУ прибегают к помощи авиационных войск, чтобы сдержать наступление российских войск.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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