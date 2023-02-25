Самолет стоимостью $400 млн отправлен на кладбище в Аризоне при странных обстоятельствах

Боинг 747-8 в VIP-конфигурации частного самолета, стоимость которого оценивается более чем в $400 млн, с апреля 2022 года был отправлен на авиационное кладбище в Пинал-парке, штат Аризона, где его частично разобрали.

Четырехдвигательный реактивный самолет, который использовался для перевозки членов королевской семьи Саудовской Аравии, за свою короткую жизнь вылетел всего 16 раз.

У него менее 30 летных часов, и десять лет он провел на летном поле в международном аэропорту Базель-Мюлуз-Фрайбург на Дальнем Востоке Франции.

Частный самолет, один из самых дорогих в мире, был приобретен королевской семьей Саудовской Аравии для путешествия наследного принца Султана бин Абдельазиза Аль Сауда.

Сын короля Абдель-Азиза скончался от болезни в 83 года 22 октября 2011 года, а его самолет был готов только в июне 2012 года.

Вип-авиалайнер почти 10 лет простоял на земле в аэропорту Базель-Мюлуз-Фрайбург, который находится на границе между тремя странами — Францией, Швейцарией и Германией. Его пытались продать, но цена оказалась слишком высокой и самолет фактичсеки был отправлен на свалку.