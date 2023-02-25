Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тысяч человек
2023-02-25 05:12
Через две с половиной недели после землетрясения в районе турецко-сирийской границы число погибших возросло до более чем 50 000 человек.
Только в Турции их число составляет 44 218 человек, сообщило в пятницу вечером турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Afad. В Сирии было зарегистрировано 5900 смертей.
По данным правительства Турции, от землетрясения пострадали 20 миллионов человек в стране.
В ООН предполагают, что в Сирии пострадают 8,8 млн человек.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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