Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тысяч человек

Через две с половиной недели после землетрясения в районе турецко-сирийской границы число погибших возросло до более чем 50 000 человек.

Только в Турции их число составляет 44 218 человек, сообщило в пятницу вечером турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Afad. В Сирии было зарегистрировано 5900 смертей.

По данным правительства Турции, от землетрясения пострадали 20 миллионов человек в стране.

В ООН предполагают, что в Сирии пострадают 8,8 млн человек.