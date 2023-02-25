Schaeffler отказался от своего российского бизнеса в Ульяновске

Поставщик автомобильной и промышленной продукции Schaeffler отказался от своего российского бизнеса.

«Мы продали нашу деятельность в России, но еще не смогли ее завершить. Нам нужны определенные разрешения, которые мы еще не получили», — рассказал генеральный директор Клаус Розенфельд в интервью WELT AM SONNTAG.

Производственный комплекс в Ульяновске был самым маленьким предприятием компании в мировой сети.

«Мы нашли приемлемое решение для нас и 150 сотрудников», — сказал Розенфельд, не вдаваясь в подробности.

Он также отметил, что последние несколько лет показали, что крупным глобальным компаниям приходится гораздо больше заниматься управлением рисками — даже при неожиданных событиях.

