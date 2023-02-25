Schaeffler отказался от своего российского бизнеса в Ульяновске
Поставщик автомобильной и промышленной продукции Schaeffler отказался от своего российского бизнеса.
«Мы продали нашу деятельность в России, но еще не смогли ее завершить. Нам нужны определенные разрешения, которые мы еще не получили», — рассказал генеральный директор Клаус Розенфельд в интервью WELT AM SONNTAG.
Производственный комплекс в Ульяновске был самым маленьким предприятием компании в мировой сети.
«Мы нашли приемлемое решение для нас и 150 сотрудников», — сказал Розенфельд, не вдаваясь в подробности.
Он также отметил, что последние несколько лет показали, что крупным глобальным компаниям приходится гораздо больше заниматься управлением рисками — даже при неожиданных событиях.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
-
-
-
Храмова Оксана
Небензя и Полянский ушли из зала СБ ООН до того, как началось выступление представителей ЕС
Как сообщают РИА Новости в пятницу 24 февраля, представители России ушли с заседания Совета Безопасности по вопросам украинского конфликта, не дожидаясь отчета представителей Евросоюза.Подробнее...