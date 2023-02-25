ООН обеспокоена эскалацией насилия на Гаити

По данным ООН, члены Анд создали «климат террора» в Артибонитовой долине Гаити с октября и расстреляли не менее 69 человек.

Представительство ООН на Гаити вчера выразило обеспокоенность в связи с растущим насилием со стороны банды «Баз Гран Гриф» (Большой Коготь) против населения.

К ним относятся убийства, изнасилования, похищения людей, вымогательство и разрушения в четырех общинах примерно в 100 км к северу от столицы Порт-о-Пренс. Организация Объединенных Наций встревожена скоростью, с которой банда расширяется на новые территории.

В течение многих лет карибское государство подвергалось насилию со стороны преступных группировок, некоторые из которых имеют тесные связи с политическими деятелями. В последнее время ситуация ухудшилась до такой степени, что временное правительство, находящееся у власти с момента убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года, обратилось за помощью к вооруженным международным силам — но пока этого не произошло.

По оценкам, на Гаити действует около 200 преступных групп, контролирующих около 60 процентов Порт-о-Пренса. Хотя до сих пор большинство преступлений совершалось в столице, волна насилия сейчас распространяется на районы за пределами Порт-о-Пренса.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил в конце своего визита в Гаити 10 февраля, что ситуация там не получает того срочного внимания, которого она заслуживает. Австриец представил отчет, в котором задокументировано 263 убийства и 57 массовых изнасилований только в одной части огромного трущобного городка Сите-Солей недалеко от Порт-о-Пренса во второй половине прошлого года.

По словам Терка, людей преследуют и терроризируют в течение нескольких месяцев, а государство не в состоянии остановить произвол.

