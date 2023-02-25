Facebook-группа Meta будет заниматься собственными чат-ботами

Группа Facebook разработает собственные чат-боты после ажиотажа вокруг текстовой машины ChatGPT.

Языковая модель Meta, основанная на искусственном интеллекте, должна поддерживать исследователей в их работе, написал в пятницу основатель и руководитель компании Марк Цукерберг в своем посте на Facebook. Технология называется LLaMA.

Представитель Meta сообщил финансовой службе Bloomberg, что в настоящее время система не используется в метапродуктах, таких как Facebook или Instagram. Она должна стать доступной исследователям, специализирующимся на искусственном интеллекте.

Чат-боты, такие как ChatGPT, были обучены большому количеству текста, чтобы имитировать человеческую речь. Они умеют угадывать, какое слово будет следующим. Таким образом они формируют предложения и тексты, которые могут исходить от человека. В то же время тесты ChatGPT показали, что программа иногда отвечает на вопросы неверными данными и может использовать негативную лексику в диалоге с пользователями.

ChatGPT был разработан стартапом Open AI и выпущен в конце прошлого года.

Сначала это побудило Google, а теперь и Meta поделиться с общественностью информацией о развитии собственной языковой модели за эти годы. Тем временем Microsoft заключила многомиллиардный договор с Open AI.

