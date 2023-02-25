Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным о мире и зерне

В телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к «справедливому миру» на Украине.

«Это должно было предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и разрушения», говорится в заявлении президента Турции.

Эрдоган также высказался за продолжение зернового соглашения между Украиной и Россией, срок действия которого истекает в середине марта.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 000 человек.