Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным о мире и зерне

2023-02-25 05:40

В телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к «справедливому миру» на Украине.

«Это должно было предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и разрушения», говорится в заявлении президента Турции. 

Эрдоган также высказался за продолжение зернового соглашения между Украиной и Россией, срок действия которого истекает в середине марта.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 000 человек.

Опубликовано: Тарас Медведев








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