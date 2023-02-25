Зеленский просит о встрече с Си Цзиньпином после объявления мирного плана Китая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подал сигнал о встрече с председателем Си Цзиньпином, чтобы обсудить предложения Пекина по прекращению войны на Украине.

Он отметил, что мирное предложение сигнализирует о том, что Китай вовлечен в поиски мира.

«Мне очень хочется верить, что Китай не будет поставлять оружие в Россию», — сказал при этом Зеленский.

План Китая призывает к мирным переговорам и уважению национального суверенитета.

Однако в документе из 12 пунктов конкретно не говорится, что Россия должна вывести свои войска из Украины, а также осуждается использование «односторонних санкций», что рассматривается как завуалированная критика союзников Украины на Западе.

Китайские власти до сих пор публично не отреагировали на призыв Зеленского к встрече на высшем уровне.