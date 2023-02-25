Россия не поддержала минуту молчания в ООН, предложенную Кулебой, требуя почтить память погибших с 2014 года

Постпред России в ООН Василий Небензя прервал минуту молчания объявленную Украиной на заседании и потребовал почтить память жертв киевского режима.

После того, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил почтить память жертв конфликта на Украине в годовщину СВО, российская делегация осталась седеть.

Небензя заявил, что хочет, чтобы ООН почтила память всех, кто погиб на Украине с 2014 года. Он напомнил присутствующим о тысячах жертв киевского режима на Донбассе и в других регионах.

После этого российская делегация встала на минуту молчания и вместе с ней по призыву российского постпреда встал весь зал.

