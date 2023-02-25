Помощник директора школы в Массачусетсе организовал майнинг криптовалюты в школьном подвале

По словам полиции, городской чиновник проводил незаконную операцию по добыче криптовалюты из подвального помещения под школой в американском штате Массачусетс.

39-летний Надим Нахас, который был помощником директора по объектам в Кохассете, в пятницу не признал себя виновным в суде.

Ему предъявлено обвинение в мошенническом использовании электричества и вандализме в средней школе Кохассет недалеко от Бостона.

Криптовалюта — это цифровая валюта, которую можно «добывать» с помощью специализированных компьютерных процессоров.

Из-за сложных компьютерных вычислений, необходимых для проверки транзакций, такой майнинг использует огромное количество электроэнергии.

Власти впервые были предупреждены о возможной операции по добыче криптовалюты в декабре 2021 года, заявил начальник полиции Кохассета Уильям Куигли в заявлении для BBC.