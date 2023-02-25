Метель украсила белым снегом культовый указатель Голливуда

Небывалый для южных районов Калифорнии снегопад вызвал ажиотаж в соцсетях, а культовый указатель на Голливуд покрылся снежной пылью, сообщают источники на месте.

Национальная метеорологическая служба (NWS) предупредила, что «значительные снегопады в горах, вероятно, пройдут с вечера пятницы до начала субботы, что серьезно повлияет на путешествия и инфраструктуру» региона.

В окрестностях Лос-Анджелеса был зафиксирован даже грозовой снегопад.

Редкое явление — сочетание молнии и метели, которое иногда сопровождает сильные зимние бури.

