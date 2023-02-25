Байден продолжает исключать поставку истребителей США на Украину
2023-02-25 07:14
Президент США Джо Байден исключил в настоящее время поставку Украине истребителей F-16.
Учитывая требования президента Украины Владимира Зеленского, Байден заявил в интервью американской телекомпании ABC: «Сейчас ему не нужен F-16».
При этом американский лидер отметил, что «нельзя знать, что понадобится через год, два или три».
Пока же 80-летний президент США твердо исключил поставки боевых машин для ВВСУ.
Опубликовано: Тарас Медведев