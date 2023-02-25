Пифагора убили из-за его неприязни к бобовым культурам

Древнегреческий ученый Пифагор был убит, потому что отказался бежать по бобовому полю.

Древнегреческий ученый Пифагор известен в первую очередь, как гениальный математик. Его теорема стала основой современной геометрии. Он был новатором и в других областях. Ученый был верным последователем вегетарианства.

В случае Пифагора речь шла не только о запрете потребления мясных продуктов. Пифагор категорически не признавал бобовые культуры. Существует легенда, что и погиб ученый как раз из-за их непринятия.

Однажды на улице за Пифагором увязались грабители. Он побежал от них, и на его пути попалось поле усеянное бобами. Чтобы сбежать, ему нужно было перебежать это поле. Ученый отказался это сделать, решив, что лучше умереть, чем ступить на оскверненную землю. В результате преступники нагнали его и перерезали горло.