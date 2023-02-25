Посол России в Республике Корея Андрей Кулик заявил, что Москва никогда не выступала против независимости Украины.

25 февраля Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Корея Андрей Кулик в интервью журналу «Вольган Чосон» заявил о том, что Россия никогда не была против независимости Украины, имеющей полное право на свободный выбор способа обеспечения своей безопасности, но не за счёт других стран.

«Однако Россия не приемлет создание «анти-России» у её границ», — отметил российский дипломат.

Кулик также подчеркнул факт того, что конфликт на Украине является не русско-украинской войной, в столкновением России с коллективным Западом во главе с США, которые используют Киев в качестве своей ударной силы.