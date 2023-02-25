Принц Гарри жаждет извинений от брата и отца перед коронацией Карла III

Король Великобритании не против пообщаться с сыном, однако никакой вины за собой не чувствует. Такую же позицию занял и принц Уэльский.

Принц Гарри намерен потребовать «извинений» от своей семьи до начала коронации Карла III, собщает Рамблер со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, младшего сына принцессы Дианы, в частности, интересуют извинения брата Уильяма, а также самого Карла III.

Король Великобритании не против пообщаться с сыном, однако никакой вины за собой не чувствует. Такую же позицию занял и принц Уэльский.

Гарри дал понять, что хочет получить некие частные "извинения", — говорится в статье.

Источник Daily Mail считает, что принцу Гарри придется очень долго ждать извинений.

По его словам, муж Меган Маркл причинил слишком «много боли» своим родным. В ближайшее время королевская семья обсудит его присутствие на церемонии коронации.