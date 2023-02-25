Медведев: давить на Россию бессмысленно, приказывать и запугивать – бесполезно

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что давить на Россию, которая является самодостаточной страной, бессмысленно, приказывать и запугивать – бесполезно.

25 февраля заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в статье для журнала «Национальная оборона» заявил о том, что у России нет «шефов», поэтому на неё бессмысленно давить, а приказывать и запугивать – бесполезно.

«Россия самодостаточна. Мы защищаем родину и соотечественников», — подчеркнул российский политик.

Медведев выразил свою уверенность в том, что Россия способна самостоятельно постоять за себя, обеспечив национальную безопасность страны и личную безопасность граждан.