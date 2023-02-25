Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что президент Украины Владимир Зеленский является головной болью для всей Европы.

25 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольгу Ковитиди, заявило, что глава киевского режима Владимир Зеленский является «большой головной болью не только Украины, но и для всей Европы».

Ковитиди отметила, что слова Зеленского о подготовке к захвату Крыма «чрезвычайно провокационны и опасны как для Украины, США, так и для всех государств, чей хотя бы один снаряд, военная техника или наёмник сдуру попадут на крымскую землю».

Помимо прочего, сенатор от Крыма напомнила о нескольких кладбищах иностранных наёмников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины, на крымской территории.