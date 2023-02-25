Девушка была шокирована, когда увидела свою мать на детской фотографии жениха

Рассматривая детский фотоальбом жениха, китаянка была шокирована, увидев на одной из фотографий свою мать.

Накануне свадьбы влюбленная пара из Китая рассматривала фотоальбом с детскими фотографиями парня. Увидев, что изображено на одной из них, девушка вскрикнула от удивления.

На снимке на первом плане был ее жених в юном возрасте. Фото было сделано на фоне достопримечательности. Позади него стояла женщина в красном пиджаке.

Приглядевшись, девушка узнала в женской фигуре собственную мать. Оказалось, что у будущей тещи парня есть точно такой же снимок в фотоальбоме, только сделанный с другого ракурса.