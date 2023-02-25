Пэрис Хилтон рассказала, что Харви Вайнштейн преследовал и ее
Инцидент случился в 2000 году на Каннском кинофестивале, где наследница гостиничной империи принимала участие в благотворительном вечере.
Актриса и певица Пэрис Хилтон рассказала, что Харви Вайнштейн преследовал и ее - тогда, когда звезде было 19 лет, сообщает Газета.ру.
По ее словам, инцидент случился в 2000 году на Каннском кинофестивале. Наследница гостиничной империи принимала участие в благотворительном вечере по сбору денег для ВИЧ-инфицированных, который проводил Вайнштейн.
С самим скандально известным продюсером певица познакомилась за день до мероприятия.
Я обедала с подругой, когда к нам подошел Харви Вайнштейн. Он спросил: хочу ли я быть актрисой? Я ответила, что хотела бы.
Тогда он предложил мне и подруге пойти к нему в номер, чтобы прочесть сценарии. Хотя я не знала о его репутации, но это предложение меня смутило, я отказалась, — вспоминает Хилтон.
По словам актрисы, на второй день во время благотворительного гала-ужина Вайнштейн себя вел с ней агрессивно и начал преследовать.
Я заперлась в туалетной кабинке, он ломился в нее, и спрашивал, хочу ли я быть актрисой? В результате его вывели охранники,а он кричал им, что это его вечеринка.
Помню, я была страшно напугана его поведением и возмущена, — подытожила Хилтон.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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