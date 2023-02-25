Инцидент случился в 2000 году на Каннском кинофестивале, где наследница гостиничной империи принимала участие в благотворительном вечере.

Актриса и певица Пэрис Хилтон рассказала, что Харви Вайнштейн преследовал и ее - тогда, когда звезде было 19 лет, сообщает Газета.ру.

По ее словам, инцидент случился в 2000 году на Каннском кинофестивале. Наследница гостиничной империи принимала участие в благотворительном вечере по сбору денег для ВИЧ-инфицированных, который проводил Вайнштейн.

С самим скандально известным продюсером певица познакомилась за день до мероприятия.

Я обедала с подругой, когда к нам подошел Харви Вайнштейн. Он спросил: хочу ли я быть актрисой? Я ответила, что хотела бы. Тогда он предложил мне и подруге пойти к нему в номер, чтобы прочесть сценарии. Хотя я не знала о его репутации, но это предложение меня смутило, я отказалась, — вспоминает Хилтон.

По словам актрисы, на второй день во время благотворительного гала-ужина Вайнштейн себя вел с ней агрессивно и начал преследовать.