Канцлер Германии Шольц начинает визит в Индию

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Индию в субботу с двухдневным визитом, направленным на расширение торговли между двумя странами и продвижение европейской торговой сделки.

«Мы хотим еще больше укрепить наши двусторонние отношения с Индией и наше сотрудничество по глобальным вопросам, таким как смягчение последствий изменения климата и преобразование нашей экономики в справедливую, экологичную и устойчивую форму», — заявил Шольц в интервью газете Times of India.

«Существует огромный потенциал для активизации сотрудничества в таких секторах, как возобновляемые источники энергии, водород, мобильность, фармацевтика, цифровая экономика и многих других», — сказал канцлер.

Канцлер Шольц в сопровождении представителей крупных немецких компаний, включая Siemens, встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели в субботу перед поездкой в Бангалор (юг), чтобы посетить помещения немецких технологических компаний.

По словам немецких официальных лиц, Шольц также будет выступать за торговую сделку между Европейским союзом и Индией, которая в настоящее время застопорилась из-за разногласий по поводу тарифов и доступа индийских рабочих в Европу.