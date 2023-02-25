Канцлер Германии Шольц начинает визит в Индию
Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Индию в субботу с двухдневным визитом, направленным на расширение торговли между двумя странами и продвижение европейской торговой сделки.
«Мы хотим еще больше укрепить наши двусторонние отношения с Индией и наше сотрудничество по глобальным вопросам, таким как смягчение последствий изменения климата и преобразование нашей экономики в справедливую, экологичную и устойчивую форму», — заявил Шольц в интервью газете Times of India.
«Существует огромный потенциал для активизации сотрудничества в таких секторах, как возобновляемые источники энергии, водород, мобильность, фармацевтика, цифровая экономика и многих других», — сказал канцлер.
Канцлер Шольц в сопровождении представителей крупных немецких компаний, включая Siemens, встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели в субботу перед поездкой в Бангалор (юг), чтобы посетить помещения немецких технологических компаний.
По словам немецких официальных лиц, Шольц также будет выступать за торговую сделку между Европейским союзом и Индией, которая в настоящее время застопорилась из-за разногласий по поводу тарифов и доступа индийских рабочих в Европу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тарас Медведев
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