Times: чиновники Запада допускают отступление ВСУ из Артемовска
Западные политики уверены, что украинские войска могут покинуть Артемовск из-за больших потерь.
25 февраля зарубежная газета The Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на инсайдера сообщает о возможном скором выводе украинского военного контингента с территории города Артемовск в Донецкой Народной республике.
По данным Times, представители западного и украинского истеблишментов в частных разговорах всё чаще допускают выход подразделений ВСУ из Артемовска из-за больших потерь и отсутствия поставок боерипасов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Тарас Медведев
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