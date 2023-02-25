Times: чиновники Запада допускают отступление ВСУ из Артемовска

Западные политики уверены, что украинские войска могут покинуть Артемовск из-за больших потерь.

25 февраля зарубежная газета The Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на инсайдера сообщает о возможном скором выводе украинского военного контингента с территории города Артемовск в Донецкой Народной республике.

По данным Times, представители западного и украинского истеблишментов в частных разговорах всё чаще допускают выход подразделений ВСУ из Артемовска из-за больших потерь и отсутствия поставок боерипасов.