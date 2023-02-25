Малийский император Манса Муса Первый считается самым богатым человеком в истории

Состояние малийского правителя Манса Муса Первого оценивается в 400 миллиардов долларов на современные деньги.

Манса Муса Первый считается самым богатым человеком, которого когда-либо знала история. Он пришел к власти в африканском государстве Мали в 1312 году. Огромное состояние он нажил, благодаря торговле солью и золотом, коих было много в его стране. В древнем мире они были очень дороги.

О невероятном богатстве африканского правителя стало известно после того, как он совершил паломничество в священную Мекку. Его сопровождал караван, в котором было 60 тысяч сопровождающих, и по дороге он жертвовал прохожим золото.

Манса Муса Первый прославился строительством огромного количества мечетей. Самой известной из них является Джингереберская соборная мечеть в Томбукту. По богатству с африканским королем мог поспорить только Джон Рокфеллер, чье состояние было 336 миллиардов долларов на современные деньги.