Малийский император Манса Муса Первый считается самым богатым человеком в истории
Состояние малийского правителя Манса Муса Первого оценивается в 400 миллиардов долларов на современные деньги.
Манса Муса Первый считается самым богатым человеком, которого когда-либо знала история. Он пришел к власти в африканском государстве Мали в 1312 году. Огромное состояние он нажил, благодаря торговле солью и золотом, коих было много в его стране. В древнем мире они были очень дороги.
О невероятном богатстве африканского правителя стало известно после того, как он совершил паломничество в священную Мекку. Его сопровождал караван, в котором было 60 тысяч сопровождающих, и по дороге он жертвовал прохожим золото.
Манса Муса Первый прославился строительством огромного количества мечетей. Самой известной из них является Джингереберская соборная мечеть в Томбукту. По богатству с африканским королем мог поспорить только Джон Рокфеллер, чье состояние было 336 миллиардов долларов на современные деньги.
Опубликовано: Эльза Ли
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