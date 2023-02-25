Самолет ВВС Китая вылетел на перехват патрульного самолета ВМС США и преследовал его на стометровой дистанции

Самолет ВМС США находился в воздухе над Южно-Китайским морем в течение нескольких часов, когда по радио прозвучало предупреждение о перехвате, сообщает АВС.

Больше не приближаться, иначе вы понесете полную ответственность», — приказал голос с наземной станции, принадлежащей ВВС Китая.

Вскоре после этого китайский истребитель J-11 появился примерно в 150 м от левого крыла и более часа летел рядом с американским морским патрульным самолетом P-8 Poseidon.

После инцидента с воздушным исследовательским зондом КНР сбитым над Атлантикой Китай не допускает нарушений своего воздушного пространства.