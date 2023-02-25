Самолет ВВС Китая вылетел на перехват патрульного самолета ВМС США и преследовал его на стометровой дистанции
Самолет ВМС США находился в воздухе над Южно-Китайским морем в течение нескольких часов, когда по радио прозвучало предупреждение о перехвате, сообщает АВС.
Больше не приближаться, иначе вы понесете полную ответственность», — приказал голос с наземной станции, принадлежащей ВВС Китая.
Вскоре после этого китайский истребитель J-11 появился примерно в 150 м от левого крыла и более часа летел рядом с американским морским патрульным самолетом P-8 Poseidon.
После инцидента с воздушным исследовательским зондом КНР сбитым над Атлантикой Китай не допускает нарушений своего воздушного пространства.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тарас Медведев
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