СК: «скопинского маньяка» Мохова снова отпустили на свободу
2023-02-25 13:12
В Следственном комитете России рассказали о том, что Виктор Мохов был отпущен из-под стражи.
25 февраля пресс-служба Следственного комитета России уведомила, что Виктор Мохов, более известный как "скопинский маньяк", был отпущен из следственного изолятора, где находился из-за прохождения фигурантом по делу о сокрытии убийства.
В ведомстве пояснили, что к текущему моменту срок, по которому Мохова можно удерживать в СИЗО, полностью истёк, ввиду чего мужчина вновь оказался на свободе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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