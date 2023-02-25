СК: «скопинского маньяка» Мохова снова отпустили на свободу

В Следственном комитете России рассказали о том, что Виктор Мохов был отпущен из-под стражи.

25 февраля пресс-служба Следственного комитета России уведомила, что Виктор Мохов, более известный как "скопинский маньяк", был отпущен из следственного изолятора, где находился из-за прохождения фигурантом по делу о сокрытии убийства.

В ведомстве пояснили, что к текущему моменту срок, по которому Мохова можно удерживать в СИЗО, полностью истёк, ввиду чего мужчина вновь оказался на свободе.