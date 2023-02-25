Британская разведка больше не находит иранских беспилотников в атаках на Украине

С 15 февраля не поступало сообщений о том, что Россия использует «иранские беспилотники односторонней атаки» для нанесения ударов по Украине, говорится в последнем отчете разведки Минобороны Великобритании.

В ведомстве заявили, что украинские силовики сбили не менее 24 беспилотников-камикадзе иранского производства Shahed-136 в период с конца января по начало февраля.

По данным министерства, отсутствие развертывания беспилотников иранского производства «вероятно указывает на то, что Россия исчерпала свои нынешние запасы».

Министерство обороны Великобритании также заявило, что Россия попытается пополнить запасы беспилотников.

«Хотя у этого оружия нет хороших результатов в уничтожении намеченных целей, Россия, вероятно, рассматривает его как полезную ловушку, которая может отвлечь украинскую ПВО от более эффективных российских крылатых ракет», — добавили в министерстве.

Россия использует беспилотники-камикадзе типа «Герань» собственного производства для атак на критическую инфраструктуру с сентября.