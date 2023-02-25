Собака Бритни Спирс покусала 70-летнего мужчину
Добермана певице подарил муж, чтобы питомец защищал звезду от людей, у которых «плохие намерения».
Доберман Бритни Спирс накинулся на 70-летнего прохожего и даже укусил его, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на американские СМИ.
Инцидент случился еще в 2021-м, однако известно об этом стало лишь сейчас. По информации издания, собака по имени Порше бродила по территории виллы звезды, которая находится в Калифорнии. В этот момент мимо проезжал велосипедист.
То ли собаке не понравился незнакомец, то ли его разозлили вращающиеся колеса, но доберман залаял.
Мужчина от неожиданности сошел с велосипеда, чтобы не злить животное, но Порше был в ударе и укусил мужчину за ногу. Охранники Бритни только после этого отреагировали на ЧП, и усмирили пса. А велосипедисту пришлось обратиться за медпомощью.
Происшествием заинтересовались представители службы контроля за животными. Один из них связался с командой певицы и порекомендовал убедиться, что питомец за пределы виллы больше не выходил.
К слову, добермана Бритни Спирс в 2021-м подарил муж - инструктор Сэм Асгари. Он пошутил, что научит питомца "защищать хозяев от людей с плохими намерениями".
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Ангелина Крент
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