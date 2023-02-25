AFP: Макрон призвал Эрдогана усилить давление на Россию

Эммануэль Макрон попросил Тайипа Эрдогана интенсифицировать давление на Россию за спецоперацию в Украине.

Жнём 25 февраля французское новостное агентство AFP сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон провёл переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, попросив его об интенсификации давления на Россию со стороны Анкары.

Примечательно, что ранее Эрдоган заявлял о неготовности Турции вводить санкции против России в связи с её спецоперацией на Украине. Вместе с тем президент Турции отметил, что не станет помогать обходить западные санкционные меры. Аналогичной позиции придерживается правительство Казахстана.