AFP: Макрон призвал Эрдогана усилить давление на Россию
Эммануэль Макрон попросил Тайипа Эрдогана интенсифицировать давление на Россию за спецоперацию в Украине.
Жнём 25 февраля французское новостное агентство AFP сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон провёл переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, попросив его об интенсификации давления на Россию со стороны Анкары.
Примечательно, что ранее Эрдоган заявлял о неготовности Турции вводить санкции против России в связи с её спецоперацией на Украине. Вместе с тем президент Турции отметил, что не станет помогать обходить западные санкционные меры. Аналогичной позиции придерживается правительство Казахстана.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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