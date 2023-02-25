Тысячи бойкотируют фирму Heineken из-за обещания уйти из России, расширяя ассортимент продукции
В мессенджере Twitter началась акция бойкотирования деятельности пивоваренной компании Heineken.
25 февраля в соцсети Twitter десятки тысяч людей поддержали автора публикации, который показал арт с пивными бутылками компании Heineken, стилизованных под патроны к огнестрельному оружию.
Автор публикации отметил, что в 2022 году компания пообещала уйти из России из-за спецоперации в Украине.
Вместе с тем опубликовавший пост в Twitter напомнил, что в течение прошлого года нидерландская фирма Heineken начала продавать в России 61 новый продукт.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
-
-
Ангелина Крент
Историки рассказали, так ли миролюбивы были славяне и их жизнь
Когда я был маленький, то очень любил сказки. Русские народные (как я тогда думал) мне читали перед сном родители, а, став постарше, я уже сам начал не только читать, но и смотреть полюбившиеся мне сюжеты по телевизору.Подробнее...