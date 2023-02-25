Тысячи бойкотируют фирму Heineken из-за обещания уйти из России, расширяя ассортимент продукции

В мессенджере Twitter началась акция бойкотирования деятельности пивоваренной компании Heineken.

25 февраля в соцсети Twitter десятки тысяч людей поддержали автора публикации, который показал арт с пивными бутылками компании Heineken, стилизованных под патроны к огнестрельному оружию.

Автор публикации отметил, что в 2022 году компания пообещала уйти из России из-за спецоперации в Украине.

Вместе с тем опубликовавший пост в Twitter напомнил, что в течение прошлого года нидерландская фирма Heineken начала продавать в России 61 новый продукт.