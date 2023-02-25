Уничтоженные российские танки припарковали у посольства РФ в Берлине

Немецкие художники-акционисты пригнали взорванные российские танки к посольству России в Германии.

24 февраля в честь годовщины спецоперации на территории Украины два немецких активиста при поддержке украинского Министерства обороны пригнали уничтоженные российские танки к посольству РФ в Берлине. Взорванное танковое вооружение было огорожено камуфляжной сеткой вместо колючей проволоки.

Позднее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что устроенная немцами акция несёт в себе много символизма, который вредит репутации Германии.