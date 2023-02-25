Минобороны РФ: ВКС России сбили украинские истребители Су-24 и МиГ-29 в ДНР
Российская истребительная авиация поразила украинские боевые самолёты в небе над Донецкой Народной республикой.
Спикер Минобороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков уведомляет, что за сутки ведения СВО российские истребители смогли сбить украинские военные самолёты Су-24 и МиГ-29 в районе населённых пунктов Розовка и Димитров на территории ДНР.
Также Конашенков отметил, что за минувший день российские войска ликвидировали порядка ста двадцати украинских военнослужащих на Донецком участке фронта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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