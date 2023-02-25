Минобороны РФ: ВКС России сбили украинские истребители Су-24 и МиГ-29 в ДНР

Российская истребительная авиация поразила украинские боевые самолёты в небе над Донецкой Народной республикой.

Спикер Минобороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков уведомляет, что за сутки ведения СВО российские истребители смогли сбить украинские военные самолёты Су-24 и МиГ-29 в районе населённых пунктов Розовка и Димитров на территории ДНР.

Также Конашенков отметил, что за минувший день российские войска ликвидировали порядка ста двадцати украинских военнослужащих на Донецком участке фронта.