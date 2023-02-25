МО РФ: войска России уничтожили 120 солдат ВСУ на Донецком направлении
В Минобороны России рассказали о наступательных операциях российской армии на Донецком участке фронта.
Пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков уведомляет, что российская группировка "Юг" ликвидировала не менее 120-ти украинских военных на Донецком направлении, также уничтожив три бронемашины и гаубичные установки ВСУ Д-20 и Д-30.
По данным Конашенкова, в Авдеевке Донецкой Народной республики российские военные нанесли прицельный удар по пункту дислокации украинских боеприпасов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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