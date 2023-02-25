Daily Mail: британцы не поверили слезам Зеленского, напомнив об его профессии

Историки рассказали, так ли миролюбивы были славяне и их жизнь

Когда я был маленький, то очень любил сказки. Русские народные (как я тогда думал) мне читали перед сном родители, а, став постарше, я уже сам начал не только читать, но и смотреть полюбившиеся мне сюжеты по телевизору.

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