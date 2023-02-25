Daily Mail: британцы не поверили слезам Зеленского, напомнив об его профессии
Читатели газеты Daily Mail раскритиковали слёзы Владимира Зеленского, который публично зарыдал в день годовщины спецоперации на Украине.
25 февраля пользователи британского новостного портала Daily Mail выступили с критикой Владимира Зеленского, который днём ранее попал в объективы журналистов из-за годовщины российской СВО на территории Украины.
Британцы утверждают, что слезам Зеленского верить непозволительно, поскольку нынешний украинский президент является бывшим комиком и легко вживается в любую роль в случае возникновения острой необходимости, что позволяет ему более успешно просить Запад о новых поставках оружия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
-
-
Ангелина Крент
Историки рассказали, так ли миролюбивы были славяне и их жизнь
Когда я был маленький, то очень любил сказки. Русские народные (как я тогда думал) мне читали перед сном родители, а, став постарше, я уже сам начал не только читать, но и смотреть полюбившиеся мне сюжеты по телевизору.Подробнее...