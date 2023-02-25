Daily Mail: британцы не поверили слезам Зеленского, напомнив об его профессии

2023-02-25 14:17

Читатели газеты Daily Mail раскритиковали слёзы Владимира Зеленского, который публично зарыдал в день годовщины спецоперации на Украине.

25 февраля пользователи британского новостного портала Daily Mail выступили с критикой Владимира Зеленского, который днём ранее попал в объективы журналистов из-за годовщины российской СВО на территории Украины.

Британцы утверждают, что слезам Зеленского верить непозволительно, поскольку нынешний украинский президент является бывшим комиком и легко вживается в любую роль в случае возникновения острой необходимости, что позволяет ему более успешно просить Запад о новых поставках оружия.

Опубликовано: Ткачёв Андрей








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