«Староверы» и как они живут сейчас

И перед тем как перейти непосредственно к теме данного материала, следует немного прояснить ситуацию.

Прежде всего, «староверы» или «старообрядцы» - это не те, кто по сей день почитает Зевса и Перуна и приносит им жертвы, дабы разрешить свои проблемы. Нет, это язычники, и их тип верования – совершенно иная история.

«Староверы» же – это люди, отвергшие церковную реформу 17 века, которая впоследствии вызвала раскол Русской Церкви и, как следствие, поспособствовала возникновению «новообрядцев» и «староверов». На пост патриарха в то время был избран Никон.

Он и же и ввел целый ряд изменений, вызвавший у верующих крайне противоречивые чувства. Так, например, согласно новой реформе, креститься следовало тремя перстами (Отец, Сын и Святой Дух), а не двумя (Исус и Бог), как это делалось ранее; кланяться нужно было обязательно по пояс, а не в пол; крест стал четырехконечным, а не восьмиконечным; изменилось написание имени Иисуса – ранее оно писалось с одной буквой «И».

В довершении всего, эти и другие изменения были введены в спешке, а репрессивные методы Никона при проведении реформы вызвали протест населения и привели, как я уже говоришь выше, к расколу Русской Церкви.

Вероятно, для многих станет откровением то, что я скажу дальше, но «староверы» никуда не делись. Даже больше, сотни тысяч приверженцев древней Русской Церкви и сейчас живут не только на просторах нашей необъятной родины, но и далеко за ее пределами - в Прибалтике, Восточной Европе, Северной и Южной Америке, в Австралии и даже в Африке.

Гонения на «староверов» начались с момента раскола Русской Церкви, и дабы избежать то ослабевающих, но вновь усиливающихся репрессий, целые общины «старообрядцев» были вынуждены искать себе новый дом – там, где они могли бы находиться в относительной безопасности. И, кстати, миграционные процессы среди «староверов» продолжаются и по сей день.

Бежавшие из страны приверженцы старой Церкви, основали за пределами России свои небольшие общины, сохраняя при этом язык и культуру. И каждый, покидая историческую родину, увозил с собой, а впоследствии и культивировал на новом месте, частичку «своего времени». К примеру, «староверы» Боливии сохранили русский костюм начала 20 века и носят его как обычную одежду, в отличие от российских «староверов», которые используют традиционный костюм только в качестве моленной одежды.

А поморцы из литовского Каунаса до сих пор называют представителей РПЦ «белохвостиками», поскольку, когда их предки мигрировали, «новообрядцы» носили белые парики, а «староверы» нет.

В целом, принято считать, что «старообрядцы» очень скромны и даже аскетичны в быту, а их культура весьма архаична и с трудом монтируется с современными реалиями. Некоторые «староверы» отпускают бороды, не употребляют спиртных напитков, учат старославянский язык. Другие же носят в повседневной жизни традиционную одежду.

Но чтобы понимать все тонкости быта «староверов», нужно знать еще кое-что: среди них встречаются «поповцы» и «беспоповцы». Первые, то есть «поповцы» - консерваторы. Они признают трехчинную старообрядческую иерархию и таинства древней Церкви.

Проще говоря, придерживаются традиционных церковных постулатов, существовавших до реформ. А вот «беспоповцы», наоборот, уверены, что именно после реформы традиционная церковная иерархия была утеряна, а большинство таинств упразднились. По этой причине «беспоповцы» признают только два традиционных ритуала - Крещение и Исповедь.

Также стоит отметить, что во всех староверческих общинах, созданных за рубежом, идет очень чёткое разделение отношения к государству и отношения к Родине в целом. Россию «староверы» очень любят, и, как только появляется возможность вернуться и строить свою жизнь на родной земле, они это делают.

К слову, только за 2018-2019 годы в страну вернулось из Нового Света более полутысячи «староверов». По программе переселения соотечественников им даже выделили землю на Дальнем Востоке, где за последние три года уже появились новые старообрядческие села и деревни.

В настоящее время «старообрядцев» в России насчитывается примерно три миллиона. Более точные данные собрать невозможно, поскольку единой Церкви у «староверов» нет, а «поповские» приходы никак не связаны с «беспоповскими». Кроме того, некоторые общины живут в тайге и на контакт с цивилизацией выходят крайне редко.

Однако все же не стоит полагать, что «староверы», проживающие в России, являются сплошь отшельниками и затворниками, поскольку боятся гонений. Это неправда. Так, например, основным центром современного (если так можно сказать) старообрядчества в России считается община Рогожского кладбища РПСЦ в Москве, где одном месте находится сразу несколько магазинов, церквей, кладбище, жилые дома, принадлежащие «старообрядцам».

В Сибири, Туве, на Урале есть целые деревни, на улицах которых можно увидеть длиннобородых мужчин в домотканных рубашках навыпуск, и женщин в длинных традиционных платьях и платках.

В большинстве таких деревень есть электричество, телевизор, мобильная связь и даже Интернет, но, несмотря на технический прогресс, «староверы» продолжаются придерживаться своих правил - двуперстно креститься, отращивать бороды и соблюдают древнее благочестие. А что это значит? Правильно, «староверы» не пьют и не курят.

В мегаполисах «староверы», кстати, тоже встречаются и некоторые даже умудряются носить традиционную одежду и не брить бороды. Однако если заглянуть в старообрядческий храм, то там можно увидеть и современно одетых женщин и мужчин, с аккуратно подстриженными бородами, а то и вовсе без них.

Как это понимать? Как компромисс... Современные реалии тоже диктуют свои правила, поэтому некоторые «староверы» предпочитают в будние дни носить одежду обычную, а в храм надевать традиционную.

В общем-то, «старообрядцы» сегодня представляют собой довольно редкий и очень важный пример успешного выживания русских общин с противоречащими большинству взглядами без участия государства и зачастую далеко за пределами своей родины. К «староверам» можно относиться как угодно – в конце концов, все имеем право придерживаться того, что считаем единственно верным.

Но одному у них можно поучиться – это приверженности к своим корням, своей культуре и своим традициям. И где бы они не находились, где бы ни жили, в каком окружении не пребывали, они всегда помнят о том, откуда вышли и хранят эти знания с большим уважением и почтением.