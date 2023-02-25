Штрахе: правительствам стран Запада не нужен мир в Украине

Бывший австрийский канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе заявил о неверии в желание Запада завершить украинский конфликт.

25 февраля экс-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе публично заявил, что не верит в желание глав государств коллективного Запада добиться устойчивого мира на территории Украины. По мнению Штрахе, западным лидерам выгодно продолжение полномасштабного российско-украинского конфликта.

Также Хайнц-Кристиан Штрахе напомнил, что представители истеблишмента Запада могли бы препятствовать началу боевых действий в Украине ещё в 2014 году, однако до начала СВО они этого не делали.