Штрахе: правительствам стран Запада не нужен мир в Украине
Бывший австрийский канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе заявил о неверии в желание Запада завершить украинский конфликт.
25 февраля экс-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе публично заявил, что не верит в желание глав государств коллективного Запада добиться устойчивого мира на территории Украины. По мнению Штрахе, западным лидерам выгодно продолжение полномасштабного российско-украинского конфликта.
Также Хайнц-Кристиан Штрахе напомнил, что представители истеблишмента Запада могли бы препятствовать началу боевых действий в Украине ещё в 2014 году, однако до начала СВО они этого не делали.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
-
-
Ангелина Крент
Историки рассказали, так ли миролюбивы были славяне и их жизнь
Когда я был маленький, то очень любил сказки. Русские народные (как я тогда думал) мне читали перед сном родители, а, став постарше, я уже сам начал не только читать, но и смотреть полюбившиеся мне сюжеты по телевизору.Подробнее...