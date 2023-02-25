Особенности работы пенсионной системы в Китае

Главным камнем преткновения в вопросе работы пенсионной системы в Китае является то, что пенсию в Поднебесной получают далеко не все, кому она полагается по возрасту.

Из-за этого жители многих стран, и России не исключение, полагают, что в Китае такого понятия как «пенсия» не существует в принципе, а все заботы о пожилых китайцах ложатся на плечи их детей.

Это правда лишь отчасти, поскольку нам с вами хорошо известно, как же сильно у коренных жителей Китая развито чувство долга, и особенно перед родителями. Но сказать однозначно, что в Китае пенсий нет, тоже будет неправильным. Поэтому предлагаю вместе разобраться в этом вопросе...

Еще 15-20 лет назад китайцы почтенного возраста, как я уже говорил выше, могли рассчитывать исключительно на финансовую поддержку со стороны своих детей, что в условиях существовавшей в то время политики «в одной семье не более одного ребенка» было, мягко говоря, непросто.

Именно поэтому данного принципа строго придерживались лишь жители крупных развитых городов, где, по большому счету, заводить большую семью было и неудобно, и невыгодно. А вот китайцы из небольших провинциальных городков и деревень частенько игнорировали запрет со стороны государства на рождение второго и даже третьего ребенка. Поэтому и схема «жить за счет детей» в какой-то мере работала.

Однако, как вы понимаете, все течет, все изменяется, и в какой-то момент правительство решило полностью пересмотреть существующую в стране пенсионную политику. Начало было положено, и в 1997 году тогда Госсовет КНР ввел систему базовой пенсии для работников госпредприятий, согласно которой мужчины прекращали работать в возрасте 60 лет, женщины - с 50 или 55 лет, в зависимости от того, где они трудились - на производстве или в офисе. Собственно, эти цифры являются средним пенсионным показателем по всей Азии.

В настоящее время в Китае существует аж 3 типа пенсий, однако наиболее распространенным все же является тот, что максимально схож с нашим, российским принципом начисления пенсионных выплат. Пенсия формируется из взносов гражданина в виде отчислений от зарплаты: работник перечисляет в пенсионный фонд 8 % суммы, а его работодатель еще 20%.

Кроме того, каждый китаец имеет право открыть свой накопительный счет, а также запросить дополнительное финансирование пенсии через Национальный фонд социального обеспечения.

Еще один тип пенсии получают, в основном, чиновники. Одно время деньги им выплачивало исключительно государство, поэтому уходившие с поста госслужащие, могли не беспокоиться о пенсионных выплатах. Однако в какой-то момент «малина» закончилась, информация о государственных пенсиях попала в сеть Интернет и понеслось...

В результате волны протестов пенсионное содержание чиновников также стало формироваться во многом за счет отчислений. Собственно, все граждане Китая оказались в равных условиях. Ну, или почти в равных...

Также в Китае есть крестьяне, не имеющие какого-то фиксированного дохода, и безработные. Так вот, эти категории граждан получают от государства минимальное содержание. На сегодняшний день оно составляет в среднем по стране 600-700 юаней (около 5600-6500 рублей), но кое-где достигает и 1200 юаней (11 200 рублей).

Безусловно, суммы совсем небольшие, однако и китайские пенсионеры тоже, надо сказать, не пальцем деланные, уж простите меня за столь грубое сравнение.

Так, например, многие пожилые китайцы, прописанные в одной провинции, по выходу на пенсию стремятся переехать либо в другой регион, где климат мягче, а жизнь дешевле, либо, наоборот, перебраться вглубь страны, где действуют серьезные послабления по налогам.

А вот пенсии (внимание!) они продолжают получать по прописке – то есть, в полном объеме. Как тебе такая схема, Илон Маск?

Кроме того, у китайских пенсионеров огромное количество всевозможных льгот. Для них предусмотрены социальные формы найма жилья, бесплатное медицинское обслуживание (включая иглоукалывание и массаж), посещение диагностических кабинетов, питание в публичных столовых за символический взнос, бесплатное посещение музеев и занятия цигуном и тайцзи в парках (по прописке) и, конечно же, специальные предложения в турфирмах!

А если учесть, что запросы у китайцев совсем небольшие, поскольку им с детства прививают скромность и даже некую аскетичность, выйдя на пенсию, китайские старики получают возможность путешествовать по всему миру! Это ли не идеальная старость?!

Любопытный факт: В Китае есть школы для пенсионеров, в которых любой желающий может переквалифицироваться или освоить новую несложную профессию. Это даст и дополнительный доход, и без дела сидеть не придется. А, сами знаете, какие китайцы трудолюбивые!

И вот тут мне придется капнуть ту самую ложку дегтя в приличную такую бочку китайского меда. Дело в том, что по официальным данным, старение населения Китая происходит быстрее, чем растут пенсионные фонды. Власти страны ожидают, что в 2050 году число неработающих граждан старше 60 лет превысит 35 миллионов человек, а еще раньше, к 2030 году, долг пенсионного фонда перед ними достигнет нескольких миллиардов долларов!

В связи с эти правительство всерьез задумалось о повышении пенсионного возраста: до 65 лет, как для мужчин, так и для женщин. И, если в нашей стране все произошло достаточно быстро - повышение пенсионного возраста объявили, повышение пенсионного возраста случилось, то в Китае по этому поводу все еще ведутся споры.

По понятным причинам Китай очень боится безработицы. Ну, еще бы! Страна в буквальном смысле остановится! Однако эксперты полагают, что данные страхи напрасны, поскольку уровень безработицы уменьшается как раз за счет того, что люди рано выходят на пенсию. Тут работает принцип замещения: чем больше народу ушло на пенсию, тем больше новой рабочей силы прибыло!

Уж не знаю, к какому в итоге решению придут китайские власти, понятно одно: пенсия и сопряженные с ней льготы не просто нужны, а необходимы. В конце концов, жизнь не может состоять исключительно из работы. И хочется, чтобы хотя бы старости у всех тех, кто честно и много трудился, была возможность пожить, как говорится, для себя и прочувствовать, что же такое спокойная и свободная жизнь на пенсии.