Лукашенко: МОК пытается задушить цивилизацию России и Беларуси
Александр Лукашенко заявил о давлении на РФ и Беларусь со стороны Международного олимпийского комитета.
Днём субботы Александр Лукашенко публично заявил, что попытки не допуска к Олимпийским играм в Париже российских и белорусских спортсменов со стороны МОК направлены на "удушение" России и Беларуси.
По мнению Лукашенко, начатая представителями Международного олимпийского комитета кампания имеет своей задачей уничтожение общей для России и Беларуси цивилизации.
Примечательно, что ранее в пресс-службе МОК сообщили об отсутствии принятого решения по допуску спортсменов из РФ и Беларуси к следующей Олимпиаде.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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