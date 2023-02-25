Лукашенко: МОК пытается задушить цивилизацию России и Беларуси

Александр Лукашенко заявил о давлении на РФ и Беларусь со стороны Международного олимпийского комитета.

Днём субботы Александр Лукашенко публично заявил, что попытки не допуска к Олимпийским играм в Париже российских и белорусских спортсменов со стороны МОК направлены на "удушение" России и Беларуси.

По мнению Лукашенко, начатая представителями Международного олимпийского комитета кампания имеет своей задачей уничтожение общей для России и Беларуси цивилизации.

Примечательно, что ранее в пресс-службе МОК сообщили об отсутствии принятого решения по допуску спортсменов из РФ и Беларуси к следующей Олимпиаде.