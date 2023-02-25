Темные страницы истории бренда "Hugo Boss"

Немецкий бренд «Hugo Boss» известен во всем мире. Он является негласным символом непревзойденного качества, хорошего вкуса и утонченного стиля.

Дизайн всех линеек одежды бренда «Hugo Boss» разрабатывается дизайнерами мирового уровня, а лицами компании становятся «звезды» музыкальной и киноиндустрии. Однако это лишь одна сторона медали…

Не многие знают, но еще каких-то 50 лет назад бренд «Hugo Boss» являлся настоящим изгоем в мире моды, а все из-за репутации его основателя - Хуго Фердинанда Босса. По некоторым данным еще до прихода к власти Адольфа Гитлера, Хуго Босс состоял в рядах НСДАП (Национал-социалистической немецкой рабочей партии), а во время Второй мировой войны его фабрика специализировалась на пошиве формы для штурмовиков и СС. Причем в качестве рабочей силы Босс использовал военнопленных поляков, французов и прибалтов.

Итак, Хуго Фердинанд Босс родился 8 июля 1885 года в городе Метцинген в юго-восточной части Германской империи в семье Луизы Мюнзенмайер и Генриха Босса, у которых, помимо Хуго (самого младшего), было еще четверо детей. Родители будущей «звезды» модной индустрии владели небольшой текстильной лавкой в центре Метцингена, что позволяло им жить в достатке. Хуго получил хорошее образование: он учился в народной школе, до 1899 года посещал Реальное училище, а затем обучался купеческому делу в Бад-Урахе.

После училища Хуго Босс прошел обязательную воинскую службу, и в 1903 году устроился на ткацкую фабрику, расположенную в соседнем городке Констанц. Боссу хотелось досконально изучить весь процесс создания и производства одежды, поскольку именно с этим делом он планировал связать свою жизнь. В 1908 году Хуго лишился обоих родителей, и внезапно для себя стал наследником семейного бизнеса - текстильного магазина в Метцингене. В том же году Хуго Босс женился на Анне Катарине Фрейзингер, впоследствии подарившую ему дочь Гертруду.

Благодаря огромному желанию, знаниям и опыту, полученному во время работы на ткацкой фабрике, Хуго Босс превратил небольшой семейный магазинчик в Метцингене в процветающий бизнес, однако в полной мере насладиться своим детищем ему не удалось. В июле 1914 года началась Первая мировая война, в связи с чем в Германии была объявлена всеобщая мобилизация. Предпринимателю пришлось закрыть магазин и, как и тысячам его соотечественников, отправиться на фронт.

Не буду перегружать вас подробностями тяжелых военных будней – все же этот материал несколько о другом. Скажу только, что Хуго Босс прошел всю Первую мировую войну и в 1918 году уволился из армии. Вернувшись домой, в родной Метцинген, он был полон решимости продолжать начатое когда-то его родителями дело, однако истощенная за годы войны немецкая экономика едва ли позволила ему это сделать.

Веймарская республика, пришедшая на место павшей Германской империи, вынуждена была выплачивать контрибуции, из-за чего страна переживала глубокий как экономический, так и социальный кризис. Хуго Боссу пришлось на время отложить мечты о создании собственного текстильного производства и браться буквально за любую, даже самую тяжелую работу, чтобы прокормить семью.

Вернуться в игру Боссу удалось лишь в 1923 году, когда он основал собственную швейную компанию в Метцингене, вложив в это дело все имеющиеся у него средства. И, надо признать, поначалу затея выглядело крайне перспективно. Уже в 1924 году Боссу удалось открыть настоящую фабрику, которая специализировалась на пошиве одежды для рабочих, мужских рубашек, курток и плащей. Однако…счастье было недолгим, и уже к 1930 году компания Босса оказалась практически на грани разорения. Предприниматель был вынужден остановить производство и отдать оборудование кредиторам в счет уплаты долгов.

И вот тут начинается, пожалуй, самое интересное. В 1931 году, когда до прихода к власти Адольфа Гитлера оставалось еще два года, Хуго Босс вступил в ряды Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Он объяснял свой поступок тем, что в какой-то момент разочаровался в существующем режиме и многообещающих заявлениях пропаганды (улучшение уровня жизни, снижение безработицы).

Однако, как показали исследования, проведенные «Gesellschaft für Unternehmensgeschichte» (авторитетной научной немецкой организацией), причиной вступления Босса в партию стало, скорее всего, желание получить крупный заказ.

Так, собственно, и получилось. Фабрика, основанная Боссом, начала отшивать униформу сперва для формирований СА и СС, затем для почтовой службы и работников железных дорог Третьего рейха. С началом Второй мировой войны, в 1939 году, фабрика Хуго Босса получила статус стратегически важного военного предприятия, на котором начали изготавливать униформу вермахта. Разработкой фабрика не занималась, а лишь изготавливала форму по уже утвержденным лекалам.

В 1940 году на производстве перестало хватать рабочей силы, и в качестве трудовых резервов на фабрику Босса начали привозить пленных – в основном женщин. Возле предприятия был построен специальный лагерь, в котором содержались работники. Именно содержались, поскольку придумать другой термин к тем ужасным условиям непросто.

Скудные запасы провианта, отсутствие какой-либо гигиены, нормальных спальных мест и практически бесконечный и очень тяжелый рабочий день... Во время войны на фабрике Босса трудились 140 принудительных работников, пригнанных из Прибалтики, Польши, Чехословакии, а также 40 французских военнопленных.

Как вы понимаете, такая ситуация на производстве могла быть возможна только в период военного положения, поэтому, когда Третий рейх пал, а Германия безоговорочно капитулировала, Хуго Босс, предчувствуя скорые перемены, попытался как можно оперативнее переформатировать свое производство в предприятие штатского характера и договориться о поддержке с новым правительством. Но ничего не вышло…

В процессе денацификации Хуго Босс был официально назван сторонником и приверженцем национал-социализма. Он был лишен практически всех гражданских прав (включая право вести предпринимательскую деятельность) и приговорен к штрафу в размере 80 тысяч марок. И хотя в дальнейшем первоначальное решение было обжаловано, и Босса «перевели» в менее тяжкую категорию последователей нацизма, он так и не был восстановлен в правах.

Из-за отсутствия возможности вести бизнес, Босс передал свое дело мужу дочери - Ойгену Холи, который и встал у руля предприятия, некогда основанного Хуго Боссом. Сам же основатель в будущем одного из самых престижных брендов в мире умер от зубного абсцесса 9 августа 1948 года в возрасте 63 лет. Он до последних дней не прекращал безуспешных попыток обжаловать статус и вернуть право заниматься любимым делом.

Ну а дальше, началась история успеха. В 1950 -ом, знаковым для «Hugo Boss» году, предприятие получило свой первый заказ на пошив стильных мужских костюмов. Коллекция оказалась настолько удачной, что «Hugo Boss» последующие 10 лет продавал исключительно мужские костюмы.

К концу 70-х годов 20 века «Hugo Boss» уже был зарегистрированным товарным знаком и даже засветился в качестве спонсора у некоторых известных гонщиков Формулы-1. А с 1985 года фирма начала производить и собственный парфюм.

В настоящее время компания работает более чем в 90 странах, предлагая всем любителям роскоши и утонченного стиля широкий ассортимент продукции – от костюмов до носков.