Евросоюз включил 96 организаций в десятый пакет санкций против России
Постпреды ЕС огласили содержание десятого антироссийского санкционного пакета.
Пресс-служба Евросоюза уведомляет, что содружество активировало десятый пакет санкций против России, в который вошли 96 организаций, а также запрет на вещание Radio Sputnik и RT Arabic.
Также в десятый пакет санкций ЕС вошёл запрет для россиян занимать руководящие должности в компаниях на территории стран-участниц Европейского союза. В санкционном пакете расширен список товаров, которые не могут экспортироваться в Россию, а также введён запрет на импорт российских каучука и битума.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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