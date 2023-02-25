Евросоюз включил 96 организаций в десятый пакет санкций против России

Постпреды ЕС огласили содержание десятого антироссийского санкционного пакета.

Пресс-служба Евросоюза уведомляет, что содружество активировало десятый пакет санкций против России, в который вошли 96 организаций, а также запрет на вещание Radio Sputnik и RT Arabic.

Также в десятый пакет санкций ЕС вошёл запрет для россиян занимать руководящие должности в компаниях на территории стран-участниц Европейского союза. В санкционном пакете расширен список товаров, которые не могут экспортироваться в Россию, а также введён запрет на импорт российских каучука и битума.