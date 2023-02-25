Жизнь в самом бедном регионе России

Согласно рейтингу, составленному на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина и Центробанка, по итогам 2021 года одним из самых бедных регионов России была признана Республика Тыва.

Тыва заняла 85-е место из 85 возможных среди всех регионов России по доходам и качеству жизни.

Доля населения, проживающего за чертой бедности, в Туве составила 34,1%. Сюда же отнесли и граждан, чей доход оказался ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) - в Туве он равен 24,3 тысячам рублей. Еще 6,8 % населения живут за чертой крайней бедности, то есть их доход даже ниже половины МРОТ.

И в целом среднего заработка большинству жителей Тувы едва хватает на необходимый набор товаров и услуг. О нормальной жизни говорить не приходиться… Речь идет о банальном выживании, с которым ежедневно сталкиваются тувинцы.

Однако это далеко не все антирекорды Тывы. Республика является «лидером» среди прочих объектов Российской Федерации по количеству ДТП с пострадавшими на 100 тысяч жителей, а также по количеству преступлений на все те же 100 тысяч. Причем большинство преступлений - насильственные. Так, например, в 2020 году в Тыве зафиксировано в 6 раз больше убийств, нежели в Москве, а общий показатель преступности примерно соответствует обстановке в ЮАР и Бразилии.

А, как мы знаем, эти страны считаются крайне опасными не только для туристов, но и для местных жителей. Ну и «вишенка на торте» – столица республики Тыва, город Кызыл, занял «почетное» место в списке самых неблагоприятных городов России. Причем не только из-за криминальной ситуации, но и из-за экологии.

В 2019 году Кызыл попал в число городов России с самым грязным воздухом. Правительство РФ, конечно же, предприняло определенные попытки изменить ситуацию и даже предложило включить столицу Тывы в проект «Чистый воздух», однако воз и ныне там. Рядом со свалками…

Это все, конечно же, «сухая» статистика, однако без нее, сами понимаете, никуда. Да и сами тувинцы, надо признаться, всей этой статистической демагогии не слишком-то верят и пытаются показать свой регион с максимально привлекательной стороны. И дело тут не в безграничной любви к своей малой родине или безграничном патриотизме. Просто другой земли у тувинцев нет, поэтому они защищают, любят и гордятся тем, что имеют в данный момент.

Казалось бы, проблемы есть в любом российском регионе. Преступность, безработица, экология… все это не ново. Однако в Республике Тыва эти проблемы возведены в абсолют. Кызыл, например, просто завален мусором, дышать там практически нечем, вместо нормального общественного транспорта по городу курсируют убитые в хлам маршрутки, а дети играют в очень грязных полуразрушенных дворах, где и взрослому-то человеку находиться опасно. И не это преувеличение…

Такого количества праздно шатающихся алкоголиков и агрессивно настроенных гопников еще поискать надо! И, кстати, у каждого тувинца есть своя памятная история о том, как его избили или ограбили.

Небольшой экскурс в историю, дабы слегка разрядить обстановку. Тыва не всегда являлась субъектом Российской Федерации. До начала прошлого века она входила в состав Монголии, которая в свою очередь являлась протекторатом китайской империи Цин.

В 1911 году случилась сначала Монгольская национальная, а затем Синьхайская революции, в результате которых монархия в Китае была свергнута, а самих китайцев из Монголии выгнали. За этим последовал раскол монгольской знати и некоторые князья (или нойоны) были вынуждены перебраться в Российскую империю. Безусловно, подобные переселения не могли не оставить национальный след, и в 1914 году на территории современной Тывы образовался Урянхайский край.

После Октябрьской революции тувинцы решили, что все же лучше им вернуться на свою историческую родину – в Монголию и Китай. Однако большевики не позволили им этого сделать: сперва они в 1921 году установили в Тыве советскую власть, а затем провозгласили независимость Республики Танну-Тува. В 1926 она была переименована в Тувинскую Народную Республику.

Формальный статус независимой республики Тыва сохраняла до 1944 года, даже когда вошла в состав СССР. На самом же деле ни о какой самостоятельности речь не шла, и Тыва являлась государством-сателлитом Советского Союза. В 1944-м она стала частью РСФСР как Тувинская автономная область, в 1961 году превратилась в Тувинскую АССР, а 24 мая 1991 года была преобразована в республику.

Но вернемся к нашим реалиям. В 2018 году издание «Новые Известия» составили, так называемую, «Карту выживаемости», на которой были отражены весьма нелицеприятные данные. На момент составления карты только у 19% жителей Тывы была реальная возможность дожить до пенсии. В 2018 году Республика занимала 2-е место в России по количеству смертей на 100 тысяч населения трудоспособного возраста. К слову, первое место досталось Чукотке.

Высокая смертность в регионе связана, прежде всего, с алкоголизмом, и это отмечают не только приезжие, но и местные жители…пусть и неохотно. И хотя в рейтингах «непьющих» регионов Тыва пока не на последних местах, как говорится, это лишь вопрос времени. Купить алкоголь, как в Кызыле, так и во всей Тыве, можно каждый будний день с 11 до 15 часов дня. Однако… кого подобные временные рамки когда-либо останавливали?!

Как и во многих других городах России, алкоголь можно приобрести и в вечернее время: из-под полы и, как правило, без акцизов. Но это едва ли кого-то волнует. Пить в Тыве любят. Не выпивать, а именно пить, и на почве пьяных конфликтов очень часто случаются драки с летальными исходами. Понятное дело, пьют тувинцы не от хорошей жизни, а когда наступит «хорошая жизнь» - они не знают.

Еще один важный и актуальный момент. Республика Тыва - регион практически мононациональный, и здесь крайне недружелюбно относятся к русским. Русский человек для тувинцев – это «урус», человек чужой и заведомо неприятный. Не будем отрицать, что дискриминация людей по национальности есть во многих городах и странах – это, увы, не новость и не редкость.

Однако негатив, с которым местные жители Тывы, особенно те, кто приехал в столицу из деревень, относятся к русским, действительно, пугает. Далеко не все тувинцы понимают (не то, что говорят) русский язык и искренне презирают тех, кто на нем изъясняется. Агрессивно настроенные группы по 3-4 человека могут напасть на русского даже среди белого дня. Но что самое обидно и неприятное – помощи пострадавшему ждать неоткуда.

Правоохранительные органы либо не приедут на вызов, либо обвинят во всем потерпевшего…если он окажется русским. И это, к сожалению, не выдумка. Русские, по каким-либо причинам вынуждены жить в Тыве, боятся не только за свою жизнь, но и за жизнь своих детей, поскольку совершенно непонятно, как поведут себя коренные тувинцы. Да и странно это… ведь все мы граждане России, откуда это разделение и откровенная ненависть?

Возможно, тувинцы опасаются, что, начав говорить по-русски, они будут вынуждены принять и русскую культуру, а значит, потеряют свои национальные корни? Едва ли это возможно…Ведь даже сейчас почти половина жителей Тывы проживает в деревнях и селах, а это просто огромный процент по сравнению с остальной Россией!

Они бережно хранят и чтят традиции своих предков, и если в столице Тывы, в Кызыле, еще можно услышать русский язык из уст местных жителей, то в кочевьях (сельской местности) по-русски никто не говорит. При этом жизнь там нищая и тяжелая, но покидать свои юрты коренные тувинцы не спешат.

А как дела обстоят с перелетами/переездами? Добраться до Тывы, а конкретно до Кызыла, из Москвы, например, можно самолетом – это займет примерно 5 часов. Из Абакана, что по соседству, путешествие будет чуть длиннее, займет шесть часов, да и ехать придется на автобусе. Можно из Красноярска – всего 14 часов на самолете, и вы в Кызыле!

А вот для любителей путешествовать по железной дороге у меня плохие новости: ее в Тыве нет, а все попытки начать масштабное строительство пока безуспешны. В 2013 году один из инвесторов проекта признал себя банкротом, и работы остановились, так и не успев начаться. А в 2020-ом, когда, казалось бы, дело сдвинулось с мертвой точки, новому инвестору не хватило денег, а из-за пандемии еще и рабочей силы. И строительство железной дороги вновь встало на «паузу».

И в финале вновь статистика. Тыва стала самым бедным регионом России с приходом во власть Шолбана Кара-оола. В 2019 году уровень бедности составил более 40%, а уровень безработицы – почти 20%. Увы, на данный момент существенных изменений в лучшую сторону нет…