Историки рассказали, так ли миролюбивы были славяне и их жизнь

Когда я был маленький, то очень любил сказки. Русские народные (как я тогда думал) мне читали перед сном родители, а, став постарше, я уже сам начал не только читать, но и смотреть полюбившиеся мне сюжеты по телевизору.

«Морозко», «Варвара-краса, длинная коса», «Огонь, вода и... медные трубы», «Марья-искусница», «Финист – Ясный сокол» - этот список можно продолжать еще очень долго, поскольку фильмография Александра Роу, действительно, впечатляет.

Режиссеру удалось не просто воплотить в жизнь прекрасные сказочные сюжеты, сделав их поистине детскими – волшебными и необыкновенными, но и создать уникальный образ русского человека. Славяне глазами Роу – миролюбивые, смелые, добрые, честные (в большинстве своем) и работящие люди, которые умеют радоваться мелочам, ценят свою жизнь ничуть не меньше чужой и всегда верят в чудо.

Это я сейчас, по прошествии многих лет, понимаю, что образ славян, показанный в сказках Роу, крайне романтизирован и приукрашен, однако тогда я восхищался их чистотой и, возможно, чрезмерной правильностью.

Однако, как мы знаем, благодаря тем же сказкам, если есть белое, значит, где-то притаилось и черное, и славянские народы, жившие на Руси в стародавние времена, далеко не всегда отличались добротой и миролюбием. Первыми, конечно же, нападали далеко не всегда, но вот постоять за себя точно умели...

Несмотря на различия во взглядах и подходах в изучении, историки разных эпох в какой-то момент сошлись во мнении, что русский человек унаследовал от древних славянских предков непростой, но талантливый характер и сильный темперамент. Исследователи говорили о жизнестойкости славян, веками отбивавшихся от готов, угров, гуннов, аваров, хазар, а также об их храбрости, доблести и выносливости.

Однако, как и многие племена, стремящиеся выжить, славяне все же считались достаточно воинственными, хотя некоторые качества отличали их от соседей. Так, например, описывает древних славян Н. М. Карамзин: «Сии люди, на войне жестокие, оставляя в греческих владениях долговременную память ужасов ее, возвращались домой с одним своим природным добродушием».

От нашествий славянских варваров частенько страдала могущественная на тот момент Византийская империя. Германцы регулярно вступали со славянами в кровопролитные схватки, а многочисленные орды степных кочевников периодически разбивались о славянские рати. И это не вымысел...

Многие славянские племена, вопреки устоявшемуся мифу об их чрезмерном миролюбии, отличались весьма воинственным характером и жаждой продемонстрировать свою силу.

Так, например, лютичи. Племена этих полабских (западных) славян вплоть до 10 века обитали между Одером и Эльбой. Сами они именовали себя велетами или венедами, а название «лютичи» - уже находка историков, которая, к слову, отлично характеризовала отличительные особенности этого племени.

В качестве военной эмблемы лютичами был выбран волк, что только подтверждало храбрость, воинственность и даже некоторую свирепость этих славян.

Лютичи стали настоящей головной болью императора франков Карла Великого, а в 983 году и вовсе возглавили восстание славянских племен против Священной Римской империи, которая в то время активно занималась колонизацией земель восточнее Эльбы.

К слову, лютичи сопротивлялись колонизации дольше всех, и им на протяжении почти 200 лет удавалось сохранять свою условную независимость.

Еще были вятичи. Это такой восточнославянский племенной союз, который обитал в 8-13 веках в глухих лесах в районе верхней и средней Оки, на территориях современных Московской, Брянской, Калужской, Липецкой, Орловской областей.

Согласно записям, оставленным первым русским летописцем Нестором, вятичи отличались буйным и даже «зверинским» нравом, дольше всех отказывались от крещения, сохраняя внутри своих общин архаичные обычаи, вроде кражи невест.

Вятичи стали последними из всех восточнославянских племен, кто вошел в состав Древнерусского государства. Да и произошло это, как вы понимаете, не по доброй воле, а после завоевания их великим полководцем Святославом Игоревичем.

Однако упрямые вятичи сдались лишь на время, и уже сыну Святослава, Владимиру, пришлось покорять их снова. А в 11 веке Владимир Мономах продолжил «добрую» традицию и отправился в поход на вятичей.

А еще были кривичи. Эти восточные славяне, обитавшие в 7-10 веках в верховьях Западной Двины, Днепра и Волги, известны современным историкам как создатели знаменитых длинных курганов - воинских захоронений, которые и сегодня поражают богатством вооружения. Кривичи были родственниками лютичей, от которых, собственно, и унаследовали суровый нрав и воинственность.

Поскольку жили кривичи на реках, вдоль которых шел знаменитый путь «из варяг в греки», они практически сразу познакомились с варяжскими наемниками, охранявшими караваны с товаром, шедшие в торговые города Черного моря.

Варяги оказались ребятами смышлеными, и очень быстро поняли, что с кривичами лучше дружить, чем враждовать. В дальнейшем кривич стали активными участниками не только торговых, но и военных экспедиций, не уступая буйным нравом даже знаменитым норманнам – «ужасу Европы».

Помните знаменитый остров Буян из русских сказок? Думаете, вымысел? Ан нет, этот остров вполне себе реальный, только называется он не Буян, а Рюген, и находится в Балтийском море.

В настоящее время, он, кстати, относится к германской земле Макленбург. Так вот, в давние времена на этом острове поселилось племя, родственное лужицким славянам, которое называли и «руянами», и «ругами», и даже «русами».

Вот как о них писал датский хронист Саксон Грамматик: «Племя то умеет воевать и на суше, и на море, привыкло жить грабежами и хищениями...». И этим словам сложно не верить, зная, что «руяне» (назовем их так) умели строить мощные боевые корабли, на которых впоследствии совершали набеги по всем поселениям Балтийского побережья.

Собственно эта информация дала многим историкам повод считать, что в знаменитом отрывке о призвании варягов из «Повести временных лет», речь идет не о каком-то скандинавском племени «рус», а о самых что ни есть славянах, «русах» или «руянах», проживающих на острове Рюген. Во всяком случае, очень на то похоже... да и промысел у них был схож с легендарными викингами!

Как вы понимаете, это далеко не все славянские племена, отличающиеся суровым нравом и воинственным характером, но одни из самых известных. Зато таких славян уж точно в сказках Александра Роу не увидишь...