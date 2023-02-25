Санскритские корни русского языка

Великий и могучий русский язык является одним из древнейших языков, распространенных в Европе, и это неудивительно, если вспомнить, что славянские народы жили на европейских территориях практически повсеместно.

Переселение славян в Восточную Европу происходило как на добровольной основе из-за изменения климата в Атлантике, так и принудительно - под воздействием англосаксов. Саксы же, в свою очередь, пришли в древнюю Британию раньше римлян из Саксонии, которая расположена в славянской Польше – признанном историками ареале расселения первобытных славян.

По большому счету, если задаться целью отыскать на географической карте Европы названия рек, гор и населенных пунктов, где проживали славяне, большого труда это не составит. Кроме того, в европейских языках есть достаточно много близких к нашим представлениям родственных слов, понимаемых без перевода.

По данным языковедов в английском языке таких совпадений порядка 25%, а в латинском, греческом, итальянском и испанском языках – еще больше. А что вы скажете, если узнаете, что поразительное словесное сходство существует между русским языком и... санскритом!

Особенно яростно этот вопрос стал обсуждаться после визита в Россию в 60-х годах прошлого века санскритолога Дурга Прасада Шастри, который, посетив одну из многочисленных северных деревень (название я вам не скажу, чтобы не обижать другие северные деревни), искренне изумился: «Русский язык так похож на санскрит! Даже переводчик не нужен!»

И понеслось... Но, перед тем как сделать окончательные выводы, давайте же попробуем разобраться, действительно ли санскрит похож на русский язык, или это все мифы, выдуманные лингвистами – фантазерами.

Для более наглядного примера возьмем вот такие строки на санскрите:

«tebhyah pratijñāya nalah karisya iti bhārata

athai ’tān paripapraccha kṛtāñjalir upasthitah»

Это крошечная часть истории про Наля и Дамаянти. В один прекрасный день на пути у Наля, который шел свататься к своей возлюбленной Дамаянти, встретились четыре бога, которые решили попросить молодого человека прорекламировать их его будущей невесте. Наль, увидев богов, сразу же пообещал, что исполнит любую их просьбу, и лишь потом все же решил уточнить, в чем, собственно, будет состоять просьба...

«t»- в слове «tebhyah» - это тоже самое «т», которое в русском языке применяется в указательном местоимении «тот»;

«prati»- это тот же элемент, что у нас «проти(в)». А вот приставка это или наречие – уже зависит от расположения этого элемента в предложении, но этимологически это то же самое;

«jñā»- это тот же корень, что и «зна(ть»)

«pari»- приставка, соответствует нашему «пере-»

«prach»- соответствует нашему корню «(с)прос(ить)»;

«sthā»- соответствует нашему «сто(ять)»

А вот еще одно забавное сходство с русским языком. Самый точный перевод этого отрывка звучит так: «Им пообещав, Наль такой: сделаю!» Вот и в русском языке «такой» - это указательное местоимение, указывающее на прямую речь, которое довольно часто употребляется в современном разговорном русском.

«Atha» -на санскрите означает «потом», «tān» - «у них»; «etan», которое в сочетании с «atha» превращается в «athai’tān», переводится как «спросил с почтительно сложенными руками (āñjali)». Слово «āñjal»– этимологии не имеет, и не совсем понятно, откуда оно взялось; «upasthitah» - «представший, приблизившийся к ним». Слово «upa», если кто-то знаком с греческим языком, походит от греческого слова «ὑπο» (хюпо). Русские его, кстати, тоже знают, только в великом и могучем оно появилось через заимствование и звучит как «гипо-», хотя на самом деле это «хюпо».

Как видите, санскрит, действительно, чем-то похож на русский, но не в том смысле, что его можно понимать без переводчика, обладая лишь знанием своего родного языка. Скажу больше, ощущение того, что санскрит похож на русский или русский похож на санскрит, выбирайте, как больше нравится, может появиться у любого человека, который хоть немного знаком с архаичными европейскими языками: тем же русским или, скажем, литовским.

Собственно, такая наука как индоевропеистика, которая занимается изучением живых и мертвых индоевропейских языков, появилась, благодаря тому, что ее основатель, британский филолог, Уильям Джонс, однажды познакомился с санскритом. В одной из своих работ Джонс показал родство санскрита с латынью, греческим, готским, английским, немецким, персидским и даже кельтскими языками.

Чуть позже датский лингвист Расмус Раск добавил в этот список ещё балтийские и славянские языки, и оказалось, что языки этих диких восточных варваров тоже относятся к «индогерманской» (как тогда говорили) языковой семье. Да-да, не удивляйтесь, с точки зрения германцев славяне являются предметом рассмотрения института востоковедения.

Собственно, все тот же Джонс впервые высказал предположение, что такое сходство не может быть случайным и не может возникнуть в результате заимствования. Вот вам несколько наглядных примеров:

«Новый» - в русском языке, «nava-» - в санскрите, «νέος» (неос) – в греческом, «new» - в английском;

Местоимение «ты» в русском языке, основа «tva-» или «tu-» - в санскрите, «tū» - в латыни, «thou» - в устаревшем английском (сейчас почти не используется);

«Два» - в русском языке, основа «dva-» - в санскрите, «duo» - в латыни, «δυο» (дюо) – в греческом, «two» - в английском;

«Брат» - в русском языке, «bhrātar-» - в санскрите, «frāter» - в латыни, «φράτηρ» (фратер) – в греческом, «brother» - в английском